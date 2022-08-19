Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому организовать его встречу с Путиным на территории Турции.
Днём пятницы турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что во время его вчерашней поездки во Львов он лично предложил Зеленскому устроить для него встречу с Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, встреча может состояться в Турции.
При этом Тайип Эрдоган подчеркнул, что в ближайшее время намерен обсудить с Путиным ситуацию, сложившуюся на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Примечательно, что днём ранее Владимир Зеленский публично заявил, что не встретится с Владимиром Путиным до того, как российские войска отойдут на границы до 24 февраля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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