ФБР опубликовало шокирующие подробности скандальной драки Анджелины Джоли с Брэдом Питтом

СМИ получили 53-страничный отчет ФБР о драке Анджелины Джоли и Брэда Питта в самолете в сентябре 2016 года, после которой она подала на развод.

Джоли утверждала, что их шестеро детей подвергались физическому и словесному нападению. Она сказала, что Питт обвинил ее в том, что она «испортила семью», сказал, что один из их детей «выглядит как ребенок Колумбины», и нанес ущерб частному самолету на 25 000 долларов.

По словам Джоли, Питт говорил, что она не знает, как воспитывать детей. Она также утверждает, что муж схватил ее за голову, встряхнул, а затем схватил за плечи и встряхнул.

Драка продолжилась в санузле самолета, где Питт пробил потолок четыре раза. Когда они вышли, один из детей спросил, в порядке ли мама.

Питт якобы ответил: «Нет, мама не в порядке. Она разрушает эту семью. Она сумасшедшая». В этот момент кто-то еще в самолете сказал Питту: «Это не она, это ты, придурок».

Предполагается, что это был старший Мэддокс. В то время сообщалось, что он вмешался, чтобы защитить мать, и попал в лицо Брэда. По словам Джоли, Питт подошел к ребенку, как будто собирался напасть, но она остановила его удушающим приемом.

По ее словам, именно в этот момент Питт якобы откинулся назад, а Джоли толкнул в сиденья самолета, что привело к травмам ее спины, локтя и руки. В отчет включены фотографии травм.

Питт якобы пролил вино на кресло самолета, причинив ущерб в размере 25 000 долларов, а также облил Джоли пивом вместе с одеялом, под которым она сидела, утешая детей. Она утверждает, что Питт выпил как минимум бутылку водки.

Когда самолет остановился для дозаправки, Джоли хотела организовать отдельный транспорт для себя и детей, но Питт не дал ей этого сделать. После приземления он не давал Джоли с детьми выйти из самолета в течение 20 минут.

По итогам расследования Питту не было предъявлено обвинение.