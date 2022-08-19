В Литве отреагировали на размещение под Калининградом ракет гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал размещение под Калининградом российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Российские ракеты "Кинжал", развернутые под Калининградом, не меняют ситуацию с безопасностью в регионе и не увеличивают угрозу, - заявил Анушаускас, слова которого приводит Delfi.

В четверг, 18 августа Министерство обороны РФ сообщило, что Россия разместила в Калининградской области три свои самые современные ракеты — гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Туда их доставили истребители МиГ-31 , которые, по данным Минобороны России, должны находиться там в постоянной боевой готовности.

"Я не думаю, что нам следует слишком беспокоиться о местонахождении некоторых из их ракет", — сказал Анушаускас.

О также добавил, что "эти ракеты никак не меняют ситуацию". Также по мнению министра, военный потенциал Калининграда значительно снизился.

"Идет значительное сокращение как личного состава, так и вооружений в различных подразделениях", - сказал глава Минобороны Литвы.

Анушаускас отметил, что "номинальная угроза, которую Россия представляет своим соседям, существовала всегда, но уровень этой угрозы из-за этого не повысился".