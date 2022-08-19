МИД Литвы призвал ЕС аннулировать выданные белорусам и россиянам визы
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные гражданам Беларуси и России шенгенские визы.
В пятницу, 19 августа 2022 года, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своём интервью для американского издательства Politico рассказал о том, как по его мнению можно усилить эффект от введённых антироссийских санкций.
Ландсбергис утверждает, что каждая страна-участница Европейского союза должна «сказать ясное нет туристам из России и Беларуси» посредством аннулирования ранее выданных шенгенских виз и запретом на выдачу новых хотя бы до окончания спецоперации на Украине, чтобы РФ, по мнению литовского дипломата, смогла почувствовать введённые против неё западные ограничения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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