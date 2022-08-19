Наступление Украины на Россию: в Севастополе слышны взрывы

Взрывы были слышны на авиабазе близ Севастополя и недалеко от города Керчь на востоке Крыма. Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов через границу в России произошел пожар.

По меньшей мере четыре взрыва были слышны вблизи крупной российской военно-воздушной базы на аннексированном Россией полуострове Крым в четверг, сообщили местные источники.

Источники сообщили, что взрывы произошли недалеко от базы Бельбек, к северу от Севастополя. Однако промосковский чиновник заявил, что никакого ущерба нанесено не было.

Непризнанный международным сообществом губернатор Севастополя заявил, что, по предварительной информации, российские зенитные силы сбили украинский беспилотник. Он сказал, что никто не пострадал и что никакого ущерба не было.

Керчь является воротами к мосту, построенному в 2018 году, который соединяет Крым с Россией. Украина заявила, что мост является законной целью в ее стремлении вытеснить российских оккупантов со своих земель.