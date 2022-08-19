МИД России заявил, что не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине

Министерство иностранных дел России сообщило, что не хочет, чтобы Вашингтон открыто присоединился к боевым действиям в Украине.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 19 августа сообщил, что российское руководство не хотело бы, чтобы Вашингтон стал стороной конфликта в Украине.

По словам Рябкова, США И НАТО вызывают эскалацию на фронтах и говорят о том, что Украина может атаковать российские территории.

Замминистра иностранных дел считает ситуацию крайне острой и предостерегает США от агрессивных высказываний в адрес России.