МИД России заявил, что не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине
Министерство иностранных дел России сообщило, что не хочет, чтобы Вашингтон открыто присоединился к боевым действиям в Украине.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 19 августа сообщил, что российское руководство не хотело бы, чтобы Вашингтон стал стороной конфликта в Украине.
По словам Рябкова, США И НАТО вызывают эскалацию на фронтах и говорят о том, что Украина может атаковать российские территории.
Замминистра иностранных дел считает ситуацию крайне острой и предостерегает США от агрессивных высказываний в адрес России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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