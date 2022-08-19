Лукашенко призвал белорусов «не париться» из-за вируса COVID-19
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал начало производства белорусской вакцины от коронавируса.
В пятницу, 19 августа 2022 года, пресс-служба Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко рассказала, что белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Пружанский район заявил о том, что в ближайшее время в стране начнут разливать отечественную вакцину от вируса COVID-19.
Помимо этого Лукашенко призвал граждан Беларуси «излишне не париться», ведь если человек ведёт здоровый образ жизни, то ему, по мнению главы государства, не страшна никакая болезнь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Лукашенко призвал белорусов «не париться» из-за вируса COVID-19
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