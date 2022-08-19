Тайваню не сообщили о предстоящей встрече для обсуждения чипов с его участием

Тайвань заявил, что его не проинформировали о так называемой встрече «Чипа 4», в которой будут участвовать он, США, Южная Корея и Япония. При этом местные власти говорят, что остров всегда тесно сотрудничал с США по каналам поставок.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин на этой неделе заявил, что Сеул рассчитывает принять участие в предварительной встрече четырех стран-производителей чипов, назвав встречу под руководством США.

Встреча состоится на фоне глобального дефицита чипов, который начался два года назад с началом пандемии, и после принятия в этом месяце нового «Закона о чипах» в США.

Администрация Байдена также стремилась к более тесному сотрудничеству с Японией и Южной Кореей, чтобы стать более конкурентоспособными по сравнению с усилиями Китая в области науки и техники.

По словам одного из южнокорейских чиновников, время, место и другие детали встречи CHIP 4 еще не определены. В Министерстве экономики Тайваня говорят, что у них нет информации о встрече.

Тайвань и Южная Корея являются двумя крупнейшими производителями чипов в мире. Тайваньская TSMC контролирует около 54% мирового рынка чипов, производимых по контракту, снабжая такие фирмы, как Apple и Qualcomm, у которых нет собственных полупроводниковых производств.

Южная Корея является домом для Samsung Electronics и SK Hynix, которые вместе поставляют более половины мирового рынка микросхем памяти.

Секретарь кабинета министров Японии по связям с общественностью Нориюки Шиката сказал, что полупроводники являются стратегически важной отраслью для его страны и что со временем сотрудничество между странами должно улучшиться.