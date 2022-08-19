Кортнев ответил на критику Шахназарова в свой адрес в интервью Teleprogramma.pro

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев ответил на выпады писателя, журналиста и блогера Михаила Шахназарова в его сторону, заявив, что его мало интересуют "подобные материалы".

Известный отечественный исполнитель Алексей Кортнев высказался по поводу критики представителя СМИ Михаила Шахназарова в свою сторону, который возмутился, что артист будет выступать в Москве после критики действий властей государства относительно проведения спецоперации в соседней Украине.

Музыкант заявил порталу Teleprogramma.pro: "Я с ним совершенно не знаком. Более того, я даже не знаю, что он меня цепляет. Не интересуюсь подобными материалами. Это мое дело - проводить концерты или нет. Я вообще-то музыкант. Проводить концерты - моя профессия. Чем мне еще заниматься".

Певец добавил, что разделяет творчество и политические заявления, не занимаясь агитацией на своих концертах. По этой причине переживания Шахназарова напрасны.

Артист отметил, что у него много фанатов, которым нужна его музыка.