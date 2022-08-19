Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак просит не пускать Путина на саммит G20

Риши Сунак выступил решительно против личного присутствия Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки".

В пятницу днём британский телеканал Sky News опубликовал слова кандидата на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который утверждает, что он выступает против приезда Владимира Путина на саммит G20, который состоится на Бали в ноябре.

По словам Сунака, Путин не должен находиться за столом переговоров "Большой двадцатки" до тех пор, пока российская спецоперация в Украине не завершится.

Примечательно, что в этот же день индонезийский президент Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин пообещал принять личное участие на саммите G20 в этом году