Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак просит не пускать Путина на саммит G20
Риши Сунак выступил решительно против личного присутствия Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки".
В пятницу днём британский телеканал Sky News опубликовал слова кандидата на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который утверждает, что он выступает против приезда Владимира Путина на саммит G20, который состоится на Бали в ноябре.
По словам Сунака, Путин не должен находиться за столом переговоров "Большой двадцатки" до тех пор, пока российская спецоперация в Украине не завершится.
Примечательно, что в этот же день индонезийский президент Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин пообещал принять личное участие на саммите G20 в этом году
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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