В Японии ищут способ заставить молодежь пить больше алкоголя
Японские чиновники поощряют молодых людей пить больше в надежде, что увеличение потребления алкоголя поможет им собирать больше налогов.
В стране даже объявили конкурс, в котором людям в возрасте от 20 до 39 лет предлагается разработать бизнес-план по возрождению культуры употребления алкоголя в Японии.
Согласно опросу японского Министерства здравоохранения, проведенному в 2019 году, более 50% местных жителей в возрасте от 20 лет не пьют алкоголь или употребляют его редко.
И с тех пор потребление алкоголя, вероятно, упало еще больше благодаря пандемии. За последние два с половиной года рестораны и бары были вынуждены закрываться досрочно, а продажа алкоголя в некоторых местах была полностью запрещена.
Это хорошо с точки зрения здоровья, но создает финансовые проблемы. Япония получает миллиарды долларов налоговых поступлений от продажи спиртных напитков каждый год, но эта цифра сокращается только в том случае, если люди покупают меньше алкоголя.
Согласно правительственным данным, в 2020 финансовом году налоговые поступления страны от продажи спиртных напитков составили всего 8,4 млрд долларов, что на 813 млн долларов меньше, чем в предыдущем году, и это самое большое снижение за три десятилетия.
В Японии надеются, что конкурс «Sake Viva!» поможет заинтересовать молодых людей в выпивке. Участникам предлагается придумать новые способы продажи алкоголя, в том числе с помощью ИИ или через метавселенную.
Организаторы также надеются, что участники придумают конкретные способы повышения спроса среди молодежи, принимая во внимание то, как изменилось потребление алкоголя во время пандемии.
Опубликовано: Светлана Репина
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