В Японии ищут способ заставить молодежь пить больше алкоголя

Японские чиновники поощряют молодых людей пить больше в надежде, что увеличение потребления алкоголя поможет им собирать больше налогов.

В стране даже объявили конкурс, в котором людям в возрасте от 20 до 39 лет предлагается разработать бизнес-план по возрождению культуры употребления алкоголя в Японии.

Согласно опросу японского Министерства здравоохранения, проведенному в 2019 году, более 50% местных жителей в возрасте от 20 лет не пьют алкоголь или употребляют его редко.

И с тех пор потребление алкоголя, вероятно, упало еще больше благодаря пандемии. За последние два с половиной года рестораны и бары были вынуждены закрываться досрочно, а продажа алкоголя в некоторых местах была полностью запрещена.

Это хорошо с точки зрения здоровья, но создает финансовые проблемы. Япония получает миллиарды долларов налоговых поступлений от продажи спиртных напитков каждый год, но эта цифра сокращается только в том случае, если люди покупают меньше алкоголя.

Согласно правительственным данным, в 2020 финансовом году налоговые поступления страны от продажи спиртных напитков составили всего 8,4 млрд долларов, что на 813 млн долларов меньше, чем в предыдущем году, и это самое большое снижение за три десятилетия.

В Японии надеются, что конкурс «Sake Viva!» поможет заинтересовать молодых людей в выпивке. Участникам предлагается придумать новые способы продажи алкоголя, в том числе с помощью ИИ или через метавселенную.

Организаторы также надеются, что участники придумают конкретные способы повышения спроса среди молодежи, принимая во внимание то, как изменилось потребление алкоголя во время пандемии.