Заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что украинские войска готовят нападение на крымский полуостров при поддержке американского правительства.

Днём 19 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не принимает довод Киева о том, что Украина прибегла к самообороне в условиях российской спецоперации.

По мнению Рябкова, этому тезису противоречит прямые утверждения украинских политиков о том, что ВСУ готовят нападения на глубинные территории России, включая Крым.

При этом Сергей Рябков отметил, что атака ВСУ на российские территории может быть осуществлена украинскими солдатами при прямой поддержке США.