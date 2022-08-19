НАТО создает базу в уязвимом месте Европы для противостояния российской угрозе
После начала военных действий на Украине французскому полковнику Клементу Торренту было приказано за полгода построить на восточной границе НАТО базу для 1000 солдат.
Сейчас идет выравнивание холма в румынском регионе Трансильвания, работы должны быть завершены до первых заморозков.
База расположится в 260 км от столицы Румынии Бухареста. По словам Торрента, это знак солидарности и способ сделать Альянс более осязаемым.
Сейчас НАТО работает над сдерживанием возможной российской угрозы в юго-восточной части Европы. Это один из самых бедных регионов континента.
Черное море отделяет Европу от Азии и омывает Россию, Украину, Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию. Это важный торговый маршрут для сельскохозяйственной продукции из Украины и России, который связан со Средиземным морем через турецкий пролив Босфор.
По словам Мэтью Орра, аналитика по безопасности Stratfor, Россия хочет иметь сильное военное присутствие в этом регионе, и НАТО должен ответить на это.
Кремль укрепил свой военный потенциал в Черном море, перебросив сухопутные войска, усилив противовоздушную оборону и модернизировав свой морской флот.
В марте Альянс договорился на саммите в Брюсселе о создании четырех новых боевых групп для Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии в дополнение к четырем, развернутым в Польше и странах Балтии.
Румыния, страна с населением почти 19 млн человек, которая имеет почти 640-километровую границу с Украиной, ранее принимала у себя около 1000 солдат, в основном США и НАТО, а черноморская база в Михаиле Когэлничану служила перевалочным пунктом для зон конфликтов в Средний Восток.
Опубликовано: Светлана Репина
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