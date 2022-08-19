В Нью-Йорке закрылся музей 11 сентября

Музей в Нью-Йорке, рассказывающий историю терактов 11 сентября с точки зрения пострадавших людей, закрыл свое здание и прекратил свои пешеходные экскурсии.

Стальную балку Всемирного торгового центра направили на хранение вместе с другими артефактами, такими как снаряжение спасателей и части двух самолетов, врезавшихся в здания.

По словам Дженнифер Адамс-Уэбб, соучредителя музея и генерального директора некоммерческой организации, посещаемость снизилась с почти 300 000 человек в год до рекордно низкого уровня в 26 000 человек в 2021 году.

По ее словам, после пандемии посетители не вернулись, а единственным способом работы оставалась поддержка правительства. Добиться ее не удалось.

По словам Адамс, основное различие между музеем дани и более крупным, расположенным поблизости Мемориалом и музеем 11 сентября в Ground Zero заключается в том, что ее программа сосредоточена на историях из первых рук от людей, которые непосредственно пострадали.

Музей планирует продолжать предлагать онлайн-образовательные ресурсы и поддержку сообщества, но прекратил пешеходные экскурсии.

С момента открытия музея в 2006 году экскурсии посетило более 500 000 человек. Артефакты собираются перевезти в Государственный музей Нью-Йорка в Олбани.

В результате терактов 11 сентября, в ходе которых также были сбиты самолеты у Пентагона за пределами Вашингтона и в Шанксвилле, штат Пенсильвания, погибло около 3000 человек.