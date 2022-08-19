Россия нашла нового покупателя для своей нефти

На фоне отказа западных стран от российских энергоносителей РФ нашла нового покупателя. Это Мьянма, которая будет покупать газ и мазут.

Военный представитель Мьянмы Зав Мин Тун заявил, что страна стремится покупать высококачественный мазут по низкой цене там, где его можно получить быстро.

Он сказал, что во время визита в Москву в июле командующий вооруженными силами Мин Аунг Хлаинг заключил с Россией сделку по поставке мазута.

Мьянмой управляют военные с тех пор, как ее гражданское правительство было свергнуто в результате государственного переворота в феврале 2021 года. С тех пор хунта попала под санкции США и Евросоюза.

Как и многие страны мира, Мьянма пострадала от стремительного роста инфляции, в том числе цен на топливо. По данным Reuters, на прошлой неделе заправочные станции в некоторых частях Мьянмы были вынуждены закрыться из-за нехватки топлива.

Ожидается, что поставки российского мазута в Мьянму начнутся в сентябре, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Мьянма является последней в списке пострадавших от кризиса стран, включая Шри-Ланку и Лаос, которые активно ищут российскую нефть.

Индия и Китай также скупают нефтяные грузы из России. Тем не менее, маловероятно, что Москва сможет найти покупателей на всю нефть, которую она продала бы ЕС.

Россия и Мьянма налаживают более тесные связи. Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров находился в Мьянме с официальным визитом. Россия также является крупным поставщиком оружия в Мьянму.