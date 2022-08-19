В Белгородской области система ПВО сбила украинский беспилотник

Российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ в в поселке Томаровка Белгородской области.

В пятницу, 19 августа 2022 года, российское интернет-издание Readovka, ссылаясь на достоверный источник, пожелавший остаться анонимным, заявило о том, что днём средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области РФ.

Отмечается, что уничтожение БПЛА ВСУ произошло близ старого аэродрома в городском поселении Томаровка. Руководство Белгородской области в настоящее время не сделало официальное заявление касательно произошедшего.