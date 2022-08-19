Вице-президент Бундестага Кубицки требует запуска «Северного потока-2»

Вольфганг Кубицки, вице-председатель Свободной демократической партии (СвДП) и вице-президент Бундестага, требует запуска "Северного потока-2".

Дебаты в Бундестаге в среду в основном были посвящены вопросам энергетики, особенно с учетом возможности отключения газа.

"Мы должны как можно скорее открыть "Северный поток—2", чтобы заполнить наши хранилища газа на зиму. Нет веских причин его не открывать", — сказал Кубицки, которого цитирует RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, если Россия прекратит поставки газа, Германия ничего не потеряет.

"Если таким путем к нам поступит больше газа, может быть, даже весь гарантированный контрактом объем, это предотвратит замерзание людей зимой, и наша промышленность от этого серьезно не пострадает", - сказал политик.

Он добавил, что "как только резервуары для хранения газа будут заполнены, мы сможем снова закрыть "Северный поток-2", как и другие газопроводы, когда обретем независимость".

Когда журналист указал, что Путин воспользуется этим как успехом, вице-председатель сказал, что "все, что обеспечит поступление сюда большего количества газа, будет более полезным для Германии, чем для Путина".