Вице-президент Бундестага Кубицки требует запуска «Северного потока-2»
Вольфганг Кубицки, вице-председатель Свободной демократической партии (СвДП) и вице-президент Бундестага, требует запуска "Северного потока-2".
Дебаты в Бундестаге в среду в основном были посвящены вопросам энергетики, особенно с учетом возможности отключения газа.
"Мы должны как можно скорее открыть "Северный поток—2", чтобы заполнить наши хранилища газа на зиму. Нет веских причин его не открывать", — сказал Кубицки, которого цитирует RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
По его словам, если Россия прекратит поставки газа, Германия ничего не потеряет.
"Если таким путем к нам поступит больше газа, может быть, даже весь гарантированный контрактом объем, это предотвратит замерзание людей зимой, и наша промышленность от этого серьезно не пострадает", - сказал политик.
Он добавил, что "как только резервуары для хранения газа будут заполнены, мы сможем снова закрыть "Северный поток-2", как и другие газопроводы, когда обретем независимость".
Когда журналист указал, что Путин воспользуется этим как успехом, вице-председатель сказал, что "все, что обеспечит поступление сюда большего количества газа, будет более полезным для Германии, чем для Путина".
Опубликовано: Николай Скира
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