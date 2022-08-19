Индия сокращает закупки российской нефти в пользу более дешевого энергоносителя из Саудовской Аравии
По информации Reuters, в июле Индия сократила закупки российской нефти впервые с марта этого года из-за более дешевой саудовской нефти.
В прошлом месяце поставки нефти из России в Индию в среднем составляли 877 400 баррелей в день. Это примерно на 7,3% меньше, чем в июне.
Между тем, импорт нефти в Индию из Саудовской Аравии в июле вырос на 25,6% до самого высокого уровня за три месяца.
Импорт достиг 824 700 баррелей в день после того, как Эр-Рияд снизил официальную цену продажи для азиатских клиентов в июне и июле.
Индия и Китай в настоящее время являются крупнейшими импортерами российской нефти. Экспорт российской нефти в Азию принес ошеломляющие доходы стране, где ожидается, что в этом году она принесет 285 млрд долларов от продажи нефти и газа.
Но спрос на российскую нефть снижается, поскольку цены на нее растет. На прошлой неделе экспорт нефти из России в Азию упал до самого низкого уровня с февраля, при этом дневной поток упал ниже 2 млн баррелей в день.
Однако Саудовская Аравия — не единственный производитель нефти, привлекающий больше азиатских покупателей.
Более дешевая американская нефть также интересует переработчиков в Южной Корее и Индии, что свидетельствует об обострении конкуренции между крупнейшими мировыми производителями нефти.
Опубликовано: Светлана Репина
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Индия сокращает закупки российской нефти в пользу более дешевого энергоносителя из Саудовской Аравии
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