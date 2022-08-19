Украина заявила, что Россия планирует отключить блоки АЭС от сети
Атомная организация "Энергоатом" рассказал, что российские войска приняли решение полностью отключить все блоки АЗС от сети.
Государственная атомная компания Украины "Энергоатом" дала информацию в пятницу, 19 августа, что российские войска намерены полностью обесточить работающие энергоблоки на Запорожской АЭС, чтобы избежать ядерной катастрофы, а затем и вовсе оторвать их от украинской энергосистемы.
В данном сообщении было указано, что именно Россия сейчас занимается контролем и безопасностью "Энергоатома". Теперь, в планах отрезать подконтрольную часть АЭС от Запорожской станции.
Это делается для того, чтобы провести "крупномасштабную провокацию".
Параллельно с этим Москва выдвинула встречное обвинение, что Киев планирует провокационные мероприятия на полигоне, что может нести опасность.
Опубликовано: Силивончик Алина
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