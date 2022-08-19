Папа Римский запретил расследовать дело канадского кардинала по делу о сексуальных домогательствах

Папа Франциск решил, что нет достаточных доказательств для начала церковного расследования в отношении канадского кардинала Марка Уэлле в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Уэлле, видный чиновник Ватикана, был назван ранее на этой неделе в коллективном иске против католической епархии Квебека, в котором утверждались случаи сексуального насилия со стороны около 88 священников и сотрудников, работающих в епархии, начиная с 1940 года.

В иске, поданном в Верховный суд Квебека, анонимный истец утверждал, что Уэлле неуместно прикасалась к ней и делал комментарии, из-за которых она чувствовала себя некомфортно. Это происходило в период с 2008 по 2010 год, когда Уэлле был архиепископом Квебека, а истец в свои 20 лет работала стажером.

Ватикан узнал об обвинениях в 2021 году, и Франциск назначил следователя-священника Жака Серве для расследования дела. Впоследствии Серве посоветовал не начинать полное церковное расследование.

В заявлении официального представителя Ватикана Маттео Бруни говорится, что после дальнейших соответствующих консультаций Папа Франциск заявил, что не имеется достаточных оснований для начала канонического расследования сексуального насилия со стороны кардинала Уэлле.

Сам Уэлле возглавляет влиятельную Конгрегацию епископов Ватикана, которая советует папе, каких священников следует сделать епископами, и входит в краткий список многих экспертов возможных кандидатов на место папы Франциска после смерти или отставки понтифика.

В прошлом месяце он сопровождал Папу Римского во время шестидневного визита в Канаду, целью которого было принести извинения коренным народам за жестокое обращение в государственных школах, находящихся в ведении Римско-католической церкви.

Уэлле не предъявлено никаких уголовных обвинений.