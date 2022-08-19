Американский ветеран Шон Спунтс заявил, что Путин абсолютно прав по поводу действий Белого дома на Украине.

В пятницу, 19 августа 2022 года, ветеран военно-морских сил США Шон Спунтс в своём интервью для американского новостного журнала «Ньюсуик» прокомментировал заявления президента России Владимира Путина касательно роли, которую играет Белый дом в ситуации на Украине.

Спунтс утверждает, что Путин абсолютно прав, ведь Байден пытается спровоцировать эскалацию украинского конфликта в надежде добиться «краха России в военном и экономическом отношении», что является более крупномасштабной целью, чему у Зеленского, который стремится вернуть утраченные территории.