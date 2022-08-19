Президент Индонезии предлагает Tesla производить в стране электромобили и аккумуляторы

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал производителя электромобилей Tesla производить свои автомобили, а также аккумуляторы в стране.

В интервью Bloomberg News он сказал, что Индонезия хочет создать огромную экосистему электромобилей, а не просто использовать свои природные ресурсы для производства аккумуляторов.

Он также отметил, что Индонезия рассматривает возможность введения налога на экспорт никеля в этом году для увеличения доходов. Чиновники ранее заявляли, что это может произойти уже в третьем квартале.

Ранее в этом году президент и высокопоставленные правительственные чиновники провели встречи с основателем Tesla Илоном Маском.

В ходе обсуждений они сказали, что просили Маска рассмотреть страну Юго-Восточной Азии в качестве центра производства электромобилей, а не только выпуска аккумуляторов.

Лухут Панджайтан, старший министр Индонезии, курирующий переговоры с Tesla, ранее сообщил СМИ, что Tesla заключила сделки на сумму около 5 млрд долларов на покупку никелевой продукции у компаний по переработке никеля, работающих в Индонезии Моровали на острове Сулавеси.

Никелевые материалы будут использоваться в литиевых батареях Tesla. Лухут добавил, что его министерство все еще ведет переговоры с Tesla, но Маск занят внутренними делами, касающимися Twitter.

Компания социальных сетей Twitter Inc и Маск в настоящее время судятся друг с другом из-за попытки Маска отказаться от сделки по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов.