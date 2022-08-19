Лукашенко заявил, что Беларусь не станет нападать на Украину
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что РБ не собирается атаковать Украину.
Глава Беларуси Александр Лукашенко 19 августа сказал в интервью работниками хозяйства «Журавлиное» в Пружанском районе, что его страна не хочет нападать на Украину.
Он призвал не думать, что Минск планирует нападение на Киев или бомбежки со своей территории.
По его словам, дети не должны воевать и не понимает, зачем им нужна война. Он сказал, что всем нам стоит «утихомириться».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
В Японии призывают молодежь пить больше алкоголя
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине