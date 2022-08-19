Bloomberg: Стремление Германии заменить российский газ не может зависеть от Канады

Стремление Германии найти альтернативные источники газа привело к ограниченному успеху, и в преддверии поездки канцлера Олафа Шольца в Канаду, которая начнется в воскресенье, не предвидится никакого краткосрочного облегчения.

Североамериканская нация является одним из крупнейших в мире производителей газа, и Шольц обсудит более тесное энергетическое сотрудничество с премьер-министром Джастином Трюдо.

Но правительство в Берлине не ожидает в ближайшее время соглашения о покупке канадского сжиженного природного газа и вместо этого переключило свое внимание на партнерство в области экологически чистого водорода, по словам чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам одного чиновника, в отсутствии прогресса частично виноваты нормативные и экологические препятствия на пути строительства нового терминала СПГ на восточном побережье Канады для экспорта топлива в Германию.