Solenko.info: Соседов оценил вокал Долиной выше, чем у Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов считает певицу Ларису Долину более талантливой, чем её коллегу Аллу Пугачёву.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов убеждён, что Лариса Долина превосходит Аллу Борисовну по вокальным данным.

Критик назвал Долину лучшим голосом России, хотя певица и до этого была претенденткой на столь высокое звание. Критик отметил, что вокалистка - обладательница уникального тембра голоса, по этой причине у нее нет конкурентов.

Соседов также похвалил богатый репертуар певицы, где присутствуют как простые композиции в жанре поп-музыки, так и замысловатые для любителей джаза и блюза.

Solenko.info приводит слова музыкального критика: "Долина давно обошла Пугачеву по ряду параметров. В первую очередь, она всегда следит за голосом".

Соседов подчеркнул, что Долина дорожит своей репутацией, всегда исполняя композиции только вживую.

По мнению журналиста, несмотря на то, что Примадонна - очень сильная исполнительница и личность, но ее выступления стали "пресными" в последнее время.

Солидарен в этом вопросе с Соседовым и его коллега, критик Евгений Бабичев, назвавший Долину сильнейшей вокалисткой РФ.