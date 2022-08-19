Solenko.info: Соседов оценил вокал Долиной выше, чем у Пугачёвой
Музыкальный критик Сергей Соседов считает певицу Ларису Долину более талантливой, чем её коллегу Аллу Пугачёву.
Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов убеждён, что Лариса Долина превосходит Аллу Борисовну по вокальным данным.
Критик назвал Долину лучшим голосом России, хотя певица и до этого была претенденткой на столь высокое звание. Критик отметил, что вокалистка - обладательница уникального тембра голоса, по этой причине у нее нет конкурентов.
Соседов также похвалил богатый репертуар певицы, где присутствуют как простые композиции в жанре поп-музыки, так и замысловатые для любителей джаза и блюза.
Solenko.info приводит слова музыкального критика: "Долина давно обошла Пугачеву по ряду параметров. В первую очередь, она всегда следит за голосом".
Соседов подчеркнул, что Долина дорожит своей репутацией, всегда исполняя композиции только вживую.
По мнению журналиста, несмотря на то, что Примадонна - очень сильная исполнительница и личность, но ее выступления стали "пресными" в последнее время.
Солидарен в этом вопросе с Соседовым и его коллега, критик Евгений Бабичев, назвавший Долину сильнейшей вокалисткой РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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