Все больше белорусов отправляются на заработки в Россию

В связи с укреплением российского рубля по отношению к валюте стран граждан, приезжающих на заработки, интерес мигрантов к работе в РФ сильно возрос. И граждане Беларуси не исключение.

Сколько людей едут на заработки в Россию

Число трудовых мигрантов-белорусов, едущих на работу в РФ, во втором квартале текущего года значительно возросло.

Общее число приезжающих на заработки в Россию с апреля по июнь составило 3,12 млн человек. Из них 50% - граждане Узбекистана, третья часть - таджики.

Более 223 тыс. мигрантов - киргизы, 108 тыс. человек - армяне, 79 тыс. - азербайджанцы. Белорусы занимают 6 место в этом перечне.

Так, во втором квартале 2022 года в Россию на заработки приехало около 43 тыс белорусских граждан.

Приезжие из Казахстана и Китая составляют совсем маленький процент от всех желающих зарабатывать в РФ: 36,6 тыс - это казахи, 32,2 тыс - китайцы.

Где работают приезжие в России

Чаще всего мигранты ищут работу в Москве и Подмосковье, где зарегистрировано уже 1,24 млн человек.

Второе место занимает Санкт-Петербург и Ленинградская область, здесь регистрацию прошли свыше 385 тыс. приезжих.

Популярными местами поиска работы являются также следующие российские регионы: Краснодарский край (86,2 тыс. приезжих), Иркутская обл. (75,2 тыс.), Свердловская обл. (69,3 тыс.), Приморский край (57,4 тыс.). Белорусы тоже отправляются сюда за "длинным рублем".

Подъем интереса к работе в Российской Федерации объясняется укреплением рубля.

Если пересчитывать российские рубли на валюту стран трудовых мигрантов, становится очевидной выгода таких заработков.

Кроме того, в России уже запущена программа "миграционной амнистии", согласно которой лица, трудоустраивающиеся в стране, получают легальный статус.

Кому и зачем надо делать отпечатки пальцев

В конце 2021 года В РФ вступил в силу закон о трудовых мигрантах и иностранных гражданах, приезжающих в страну на срок, превышающий 90 дней.

Все они обязаны проходить дактилоскопию и фотографироваться. Такие меры приняты в связи с увеличением роста преступлений, совершенных именно приезжими.

Однако для белорусов сделали исключение: им не нужно делать отпечатки пальцев по приезду.

Не коснется эта мера и иностранных граждан в возрасте до 6 лет, дипломатов и международных чиновников, приезжающих в РФ по служебным обязанностям.