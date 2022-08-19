Трасс хочет вызвать Путина на разговор на саммите G20
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 19 августа подтвердила, что хочет лично пообщаться с Владимиром Путиным.
Глава британской дипломатии Лиз Трасс 19 августа подтвердила свое желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.
Блумберг пишет, что это заявление Трасс сделала после того, как президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что Владимир Путин хочет посетить саммит «большой двадцатки» на Бали.
Несколько недель назад она уже говорила, что вызовет Путина на разговор, если ее изберут премьер-министром страны.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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