Китай поддерживает санкции для литовского чиновника после визита на Тайвань
Китайские власти подтвердили в пятницу правильность своих намерений против заместителя министра транспорта Литвы, который также посетил и провел переговоры с властями Тайваня.
Более того по словам МИД Китая Ваня Вэньбиня их действия были адекватным и разумными на тот ответ, который осуществила Литва. Так Китай будет поступать со всеми, кто идет наперекор по вопросу с Тайванем.
Такое резкое высказывание появилось после того, как Литва потребовала от Китая незамедлительного ответа на свои дейтвия, которые возникли в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайцюкявичюте после того, как он посетил Тайвань с другими делегатами.
Опубликовано: Силивончик Алина
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