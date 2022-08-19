Китай поддерживает санкции для литовского чиновника после визита на Тайвань

Китайские власти подтвердили в пятницу правильность своих намерений против заместителя министра транспорта Литвы, который также посетил и провел переговоры с властями Тайваня.

Более того по словам МИД Китая Ваня Вэньбиня их действия были адекватным и разумными на тот ответ, который осуществила Литва. Так Китай будет поступать со всеми, кто идет наперекор по вопросу с Тайванем.

Такое резкое высказывание появилось после того, как Литва потребовала от Китая незамедлительного ответа на свои дейтвия, которые возникли в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайцюкявичюте после того, как он посетил Тайвань с другими делегатами.