Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России

В МИД Эстонии заявили, что призовут Еврокомиссию ввести восьмой пакет расширенных антироссийских санкций.

В пятницу, 19 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии заявила о решении правительства страны обратиться к Европейской комиссии с призывом разработать новый пакет санкций против Российской Федерации.

Сотрудники эстонского внешнеполитического ведомства пояснили, что хотят включить в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС не только привычные ограничения в отношении российских физических лиц и предприятий, но и введение запрета на выдачу виз и видов на жительство для граждан России.