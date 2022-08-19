Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России
В МИД Эстонии заявили, что призовут Еврокомиссию ввести восьмой пакет расширенных антироссийских санкций.
В пятницу, 19 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии заявила о решении правительства страны обратиться к Европейской комиссии с призывом разработать новый пакет санкций против Российской Федерации.
Сотрудники эстонского внешнеполитического ведомства пояснили, что хотят включить в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС не только привычные ограничения в отношении российских физических лиц и предприятий, но и введение запрета на выдачу виз и видов на жительство для граждан России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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