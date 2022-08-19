Newsweek: Испания фактически отказалась помогать Украине

Август месяц начинает разделять страны во мнении к Украине по сравнению с февралем. Сейчас это остро начинает отражаться на Испании, которая неожиданно отказалась помогать Киеву в поставке оружия.

И если партнерство проверяется в трудные времена, Украина и Испания провалили это испытание, т.к. Мадрид отказался от обещания поставлять оружие.

“Все видят, что Украина будет сопротивляться России до последнего, не зависимо от экономических результатов, которые возникнут в последствии. Но Испания уже отказывается в этом участвовать, т.к. не видит в этом смысла и теряет весь интерес к этой ситуации. Все, что Испания пообещала Украине: щедрые обещания, которые не будут выполняться. Теперь возникает вопрос: с такими союзниками, как этот, кому нужны враги?”.

Сейчас назревает вопрос, как тогда можно верить Европе, если такой серьезный союзник как Испания просто на просто сбежал с поля боя. Кто же будет из стран следующим?