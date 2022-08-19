Bloomberg: Эстония запрещает выдачу виз России, несмотря на тишину ЕС

Эстония будет добиваться полного запрета на получение шенгенских виз для граждан России, если Европейский союз не достигнет соглашения об этом, заявило Министерство иностранных дел.

В четверг Эстония ввела запрет на поездки для граждан России, имеющих 50 000 туристических и рабочих виз, выданных страной Балтии. Эта мера не распространяется на визы других стран ЕС.

Министерство иностранных дел рассматривает законность распространения запрета на визы, выданные другими странами ЕС, и страна готова действовать в одностороннем порядке, даже если соглашение на уровне ЕС не будет достигнуто, когда санкции будут обсуждаться в конце месяца, заявил Михкель Тамм, главный представитель министерства. по телефону в пятницу.