СССР прощай: как коммунистические страны разрушают памятники советской эпохи

Война на Украине вызвала горячие споры о том, что делать с памятниками советской эпохи. Некоторые страны приняли кардинальные решения.

Некоторые бывшие советские государства решили демонтировать некоторые памятники, но в Германии это сложно.

Советская эпоха вездесуща в странах Балтии и других бывших коммунистических странах.

Хотя законодатели в странах Балтии в основном решили убрать эти памятники, которые увековечивают память русских солдат, сражавшихся с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Однако не все жители согласны с этим, особенно русскоязычное меньшинство.

Эстония: "Танк - это орудие убийства, а не памятник" Пришло время для музея: во вторник власти убрали спорный памятник советскому танку за пределами города Нарва, который находится на границе между Эстонией и Россией и в основном населен этническими русскими.

Демонтаж памятника вызвал особенно много споров, и власти изначально выступали против его переноса. Аргумент состоял в том, что местное население рассматривало его как часть идентичности города.

