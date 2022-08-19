СССР прощай: как коммунистические страны разрушают памятники советской эпохи
Война на Украине вызвала горячие споры о том, что делать с памятниками советской эпохи. Некоторые страны приняли кардинальные решения.
Некоторые бывшие советские государства решили демонтировать некоторые памятники, но в Германии это сложно.
Советская эпоха вездесуща в странах Балтии и других бывших коммунистических странах.
Хотя законодатели в странах Балтии в основном решили убрать эти памятники, которые увековечивают память русских солдат, сражавшихся с нацистской Германией во время Второй мировой войны.
Однако не все жители согласны с этим, особенно русскоязычное меньшинство.
Эстония: "Танк - это орудие убийства, а не памятник" Пришло время для музея: во вторник власти убрали спорный памятник советскому танку за пределами города Нарва, который находится на границе между Эстонией и Россией и в основном населен этническими русскими.
Демонтаж памятника вызвал особенно много споров, и власти изначально выступали против его переноса. Аргумент состоял в том, что местное население рассматривало его как часть идентичности города.
Опубликовано: Силивончик Алина
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