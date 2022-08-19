Звезда ‘Барри’ Энтони Карриган утверждает, что облысение сделало его лучшим актером

Актер, который играет Нохо Хэнка в комедии HBO "Барри", начал терять больше всего волос в свои 20 лет. Пока ему не исполнилось 30 лет, ему приходилось носить накладные ресницы и волосы, чтобы изобразить своего персонажа в "Забытом".

“Мне сказали, что я больше не привлекателен”, - вспоминал 42-летний актер. “Мне сказали, что я не буду получать роли. Это было то, что я так боялся услышать с детства.

Карриган отметил, что облысение сделало его лучшим актером, потому что теперь он принимает и опирается на свою “уникальность”.

Он добавил: “Я чувствую, что в наши дни все пытаются каким-то образом вписаться, и я чувствую, что это делает людей особенными. Вот откуда берутся интересные вещи. Вот откуда берутся довольно интересные выступления ”.