Звезда ‘Барри’ Энтони Карриган утверждает, что облысение сделало его лучшим актером
Актер, который играет Нохо Хэнка в комедии HBO "Барри", начал терять больше всего волос в свои 20 лет. Пока ему не исполнилось 30 лет, ему приходилось носить накладные ресницы и волосы, чтобы изобразить своего персонажа в "Забытом".
“Мне сказали, что я больше не привлекателен”, - вспоминал 42-летний актер. “Мне сказали, что я не буду получать роли. Это было то, что я так боялся услышать с детства.
Карриган отметил, что облысение сделало его лучшим актером, потому что теперь он принимает и опирается на свою “уникальность”.
Он добавил: “Я чувствую, что в наши дни все пытаются каким-то образом вписаться, и я чувствую, что это делает людей особенными. Вот откуда берутся интересные вещи. Вот откуда берутся довольно интересные выступления ”.
Опубликовано: Ангелина Крент
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