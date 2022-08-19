Главный теледоктор РФ Мясников рассказал, что общее в смертях Шатунова, Высоцкого и Мировнова в эфире шоу О самом главном
Александр Мясников утверждает, что в смертях таких известных личностей, как Юрий Шатунов, Владимир высоцкий, Андрей Миронов и Владимир Турчинский, есть общая черта. Об этом теледоктор заявил в эфире своего шоу "О самом главном".
Главный теледоктор страны Александр Мясников в рамках популярной передачи "О самом главном", которая выходит в эфир канала "Россия 1" высказался о смерти 4-ёх известных отечественных артистов - Юрия Шатунова, Андрея Миронова, Владимира Высоцкого и Владимира Турчинского.
Мясников заметил, что все эти случаи объединяет внезапная смерть лиц, не достигших 50 лет.
Мясников убеждён, что каждый из них имел шанс прожить намного дольше.
К сожалению, ситуаций, когда из жизни уходят люди, которым далеко до пожилого возраста, по мнению медика, в мире немало. Он дал рекомендации по предотвращению подобных трагедий.
Эксперт заявил: "Из десяти умерших от инфаркта восемь за сутки говорили: “Что-то воздуха не хватает, что-то мне давит. Какие-то симптомы есть!”.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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