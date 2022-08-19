Школьные товары проверку не прошли: 90% выбранных наименований не соответствуют требованиям госстандарта
Контролирующие органы нашли нарушения почти во всех товарах, предназначенных для школьников. Качество и безопасность большинства проверенных наименований оставляют желать лучшего.
Представители органов Госстандарта провели проверку 1038 товаров для учащихся.
"Выбор образцов для контроля осуществлялся на основе риск-ориентированного подхода, анализа информации других контролирующих служб, жалоб потребителей, а также имеющегося опыта"
По итогу исследования нарушения норм качества и безопасности были обнаружены в 90 случаях из 100.
Самые распространенные нарушения
Госстандарт взял для проверки канцтовары, одежду, обувь, рюкзаки. Вот примеры некоторых найденных нарушений:
в отдельных моделях обуви выявлена неправильная подкладка (из искусственной и синтетической кожи, непрочно крепится низ обуви);
некоторые элементы одежды не прошли проверку по критериям "воздухонепроницаемость", "гигроскопичность";
в школьных сумках и рюкзаках не хватает светоотражающих элементов, а также отдельных деталей и фурнитуры;
бумага в ученических альбомах не годится для рисования;
некоторые тетради не имеют сертификатов и деклараций о соответствии нормам госстандарта;
не все школьные товары имеют полную маркировку.
Информация Госстандарта:
"По результатам надзорных мероприятий продукция с нарушениями была запрещена к реализации. 37 наименований небезопасной продукции запрещены к ввозу и обращению на территории республики, прекращено действие 34 документов об оценке соответствия на нее"
Сколько стоит собрать ребенка в школу
Цены на школьные товары в этом году выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом. А это очень заметная разница.
По сведениям Федерации профсоюзов Беларуси, цена на обувь для мальчиков младших классов подросла в среднем на 7,5%, девчачья обувь теперь дороже на 10,3%.
Обувь для юношей старших классов подорожала на 4,1%, соответственно, для девушек - на 8,5%.
Кроме того, ценник на школьные товары заметно варьируется в разных регионах страны.
Так, в Гродненской области купить все необходимое к школе можно примерно за 611 рублей для мальчика и за 498 для девочки.
Дороже всего стоит одежда для мальчиков младших классов в Минской области (778 руб.), для девочек самый накладный гардероб будет в Могилевской области (634 руб.)
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Школьные товары проверку не прошли: 90% выбранных наименований не соответствуют требованиям госстандарта
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Twitter подал в суд на Илона Маска за Поглощение на 44 миллиарда долларов
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине