Обломки 20 немецких кораблей с оружием и взрывчаткой времен II Мировой войны обнаружены в Дунае

Обломки немецких кораблей времен Второй мировой войны на дне Дуная вышли на поверхность из-за низкого уровня воды в этой реке, вызванный засухой.

Корабли видны на дне возле сербского города Прахово на границе с Румынией, сообщает агентство Reuters.

"Немецкая флотилия оставила после себя крупную экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахова", — сказал Рейтер местный пенсионер Велимир 

Они были потоплены немцами в 1944 году, когда гитлеровцы отходили из этих районов перед наступавшей Красной Армией .

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    В этом году засуха обнажила более 20 корпусов кораблей на дунайском участке возле Прахово. Обломки сузили здесь судоходный участок со 180 до 100 метров. Многие из них содержат тонны боеприпасов и взрывчатки.

    В марте правительство Белграда объявило тендер на подъем обломков корабля из Дуная и удаление взрывчатых веществ. Ожидается, что стоимость операции составит около 30 миллионов долларов США.

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    Несколько дней назад венгерские СМИ сообщили об аналогичной находке в другом месте реки. Низкий уровень Дуная на высоте города Вамошбади на северо-западе Венгрии, недалеко от границы со Словакией, обнажил обломки, вероятно, советского корабля, затонувшего во время Второй мировой войны.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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