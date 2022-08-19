Обломки 20 немецких кораблей с оружием и взрывчаткой времен II Мировой войны обнаружены в Дунае
Обломки немецких кораблей времен Второй мировой войны на дне Дуная вышли на поверхность из-за низкого уровня воды в этой реке, вызванный засухой.
Корабли видны на дне возле сербского города Прахово на границе с Румынией, сообщает агентство Reuters.
"Немецкая флотилия оставила после себя крупную экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахова", — сказал Рейтер местный пенсионер Велимир
Они были потоплены немцами в 1944 году, когда гитлеровцы отходили из этих районов перед наступавшей Красной Армией .
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В этом году засуха обнажила более 20 корпусов кораблей на дунайском участке возле Прахово. Обломки сузили здесь судоходный участок со 180 до 100 метров. Многие из них содержат тонны боеприпасов и взрывчатки.
В марте правительство Белграда объявило тендер на подъем обломков корабля из Дуная и удаление взрывчатых веществ. Ожидается, что стоимость операции составит около 30 миллионов долларов США.
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Несколько дней назад венгерские СМИ сообщили об аналогичной находке в другом месте реки. Низкий уровень Дуная на высоте города Вамошбади на северо-западе Венгрии, недалеко от границы со Словакией, обнажил обломки, вероятно, советского корабля, затонувшего во время Второй мировой войны.
Опубликовано: Николай Скира
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