Обломки 20 немецких кораблей с оружием и взрывчаткой времен II Мировой войны обнаружены в Дунае

В этом году засуха обнажила более 20 корпусов кораблей на дунайском участке возле Прахово. Обломки сузили здесь судоходный участок со 180 до 100 метров. Многие из них содержат тонны боеприпасов и взрывчатки.

В марте правительство Белграда объявило тендер на подъем обломков корабля из Дуная и удаление взрывчатых веществ. Ожидается, что стоимость операции составит около 30 миллионов долларов США.