Лоза объявил о возвращении Галкина и Урганта на экран в беседе с PROZVEZD

Известный исполнитель и композитор Юрий Лоза убеждён, что Иван Ургант и Максим Галкин вернуться в эфир отечественного телевидения, а публика им всё простит и примет.

После запуска спецоперации России в Украине Иван Ургант и Максим Галкин не выходят в эфир российского телевидения. Фанаты знаменитостей ждут, когда снова увидят своих кумиров на экране.

Певец Юрий Лоза уверен, что ждать осталось недолго. На днях музыкант заявил, что очень скоро звезды порадуют поклонников на ТВ.

Лоза в интервью PROZVEZD пояснил, что Галкина и Урганта некем заменить на федеральных каналах.

Музыкант заявил: "Они не смогут долго находиться там, где нет работы. Им нужна популярность. Конечно, они приедут, будут громкие возвращения. Вы же понимаете, что шоу должно продолжаться. И публика их примет, потому, что есть понятие «свои прикольные ведущие и артисты.

Другим туда не пробиться. В нашей стране со 140-миллионным населением полно талантливых ребят, но заменить Галкина и Урганта у них пока нет шансов".

Певец убеждён, что и звезды не откажутся от популярности и денег, которые приносит им работа на телевидении.