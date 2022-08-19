Персонал Запорожской АЭС призвал власти Украины прекратить обстрелы
Служащие Запорожской АЭС записал видеообращение, в котором попросил власти Украины прекратить обстрелы.
В своём официальном Telegram-канале администрация города Энергодар разместила видеообращение, в котором персонал Запорожской АЭС попросил власти Украины прекратить обстрелы.
"Последние недели армия Украины проводит систематические обстрелы города Энергодара и промышленной площадки Запорожской АЭС. Мы всё видим и понимаем, кто и зачем это делает. Действия ВСУ непродуманны и очень опасны. Они могут привести к международной катастрофе", — эмоционально заявил Андрей Луганый, один из служащих станции.
С подобными обращениями обратилось ещё три сотрудника станции, в том числе бывшие. Все они обратились к мировому сообществу с просьбой прекратить безумие и остановить обстрелы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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