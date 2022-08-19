Spiegel: Цены производителей в Германии демонстрируют рекордный рост

Резкий рост цен на природный газ и электроэнергию является основной движущей силой роста. Цены, выплачиваемые производителям, рассматриваются как предвестник инфляции.

Согласно новым данным федерального статистического агентства страны, опубликованным в пятницу, немцы заплатили производителям коммерческих товаров на 37,2% больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

В новом отчете агентства Destatis указывается, что природный газ и электроэнергия являются основными факторами роста цен.

Более половины увеличения за июль можно отнести на счет затрат на энергоносители; без учета них рост в годовом исчислении составил всего 14,7%.

Цены производителей, сумма, взимаемая продавцами за товары, считаются одним из самых четких показателей инфляции.