Spiegel: Цены производителей в Германии демонстрируют рекордный рост
Резкий рост цен на природный газ и электроэнергию является основной движущей силой роста. Цены, выплачиваемые производителям, рассматриваются как предвестник инфляции.
Согласно новым данным федерального статистического агентства страны, опубликованным в пятницу, немцы заплатили производителям коммерческих товаров на 37,2% больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
В новом отчете агентства Destatis указывается, что природный газ и электроэнергия являются основными факторами роста цен.
Более половины увеличения за июль можно отнести на счет затрат на энергоносители; без учета них рост в годовом исчислении составил всего 14,7%.
Цены производителей, сумма, взимаемая продавцами за товары, считаются одним из самых четких показателей инфляции.
Опубликовано: Силивончик Алина
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