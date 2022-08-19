Российские пожарники рискуют остаться без касок: из-за санкций АБС-пластик стал недоступен
В стране больше нет пластика, из которого должны изготавливаться каски для пожарных. Из-за санкций также возникли проблемы с произвоством электронных блоков и прочего оборудования МЧС.
О наличии проблемы на 3-м Международном пожарно-спасательном конгрессе проинформировал заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
Он сообщил, что в стране закончились запасы зарубежного АБС-пластика, который ранее использовался для изготовления касок и специального оборудования.
Выявлена и другая проблема: на сегодняшний день из-за санкций стало невозможным использование блоков с импортной электронной компонентной базой.
К тому же у россиян нет малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, которые нужны для работы беспилотников, специального аварийно-спасательного инструмента, электрогенераторов, мобильных насосных станций.
Опубликовано: Храмова Оксана
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