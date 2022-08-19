Премьер-министр Финляндии Санна Марин прошла тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии объявила, что прошла тест на наркотики. После утечки записи вечеринки, на которой присутствовала Санна Марин, некоторые политики потребовали от нее проверки.

В пятницу Санна Марин сообщила журналистам на пресс-конференции, что провела тест и что результаты ожидаются на следующей неделе. Она также повторила то, что говорила с самого начала – что она не делала ничего противозаконного и не принимала наркотики.

Премьер-министр добавила, что она не принимала запрещенные вещества и провела тест, чтобы развеять сомнения.

"Правительство всегда работает в полную силу, но заседания не созываются среди ночи. Если нужно, я всегда готов выехать", — заявила Марин.

Помимо политических оппонентов, к проверке призвал член коалиционной партии (помимо Социал-демократической партии Финляндии, правительство состоит из еще четырех групп), поскольку на одной из записей с мероприятия говорится, что упоминалось слово "кокаин".

Журналисты хотели знать, употребляли ли наркотики друзья премьер-министр.

"Я не могу знать, принимал ли кто-то какие-то вещества, я этого не видела. В ту ночь я не видела, чтобы кто-то принимал наркотики", - рассказала Санна Марин.

В четверг, 18 августа, мировые СМИ распространили запись с 36-летней премьер-министром Финляндии Санной Марин. Там можно видеть поющую и танцующую главу правительства в окружении друзей и финских звезд. И хотя некоторых это зрелище шокировало, политик не поддалась давлению, подчеркивая, что ничего противозаконного не делала.