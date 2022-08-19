Актер “Хоббита” Ли Пейс рассказывает, что он женат на модном руководителе Мэтью Фоули

Актер Ли Пейс рассказал, что он женат на давнем партнере Мэтью Фоули. Актер Bodies Bodies Bodies подтвердил слухи о своем семейном положении в новом профиле в GQ.

Пейс рассказал, как общий друг познакомил пару несколько лет назад: “Я сказал своему другу Нику:"Ты знаешь много людей, которые подощли бы для меня?" И, к счастью, это сработало”.

“Что я скажу о браке: однажды мне описали его как бесконечную ночевку с твоим самым странным другом”, - продолжил он. “По нашему опыту, это абсолютно верно. Если ты нашел хоть одного человека, с которым можешь вести себя странно, держись крепче”.

Пара, по-видимому, также думает о создании семьи. "Я бы хотел иметь детей. Я думаю, что нет ничего лучше, чем маленькие дети, бегающие вокруг ”, - сказал он.