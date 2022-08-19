Бизнес по-афгански: российские бензин и нефть в обмен на изюм и травы из Афганистана
Афганские власти хотят организовать поставку полезных ископаемых, лекарственных трав и изюма в Россию, чтобы получить взамен дизельное топливо, бензин, нефть и прочие товары.
Об этом заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Как известно, Афганистан долгое время поставлял в Россию большое количество изюма.
На сегодняшний день афганские власти планируют продолжать обеспечивать россиян изюмом в прежнем режиме и даже обещают значительно увеличить объемы продаж.
Кроме того Афганистан предлагает продавать России полезные ископаемые и лекарственные травы, которые очень ценятся на мировом рынке и, конечно же, востребованы в российской фармацевтике.
За изюм и травы афганские власти желают получить по 1 млн тонн российского бензина и дизельного топлива.
Опубликовано: Храмова Оксана
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