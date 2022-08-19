Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев анонсировали новые совместные военные учения в рамках ОДКБ
Президент Российской Федерации и Казахстана провели переговоры в Сочи, в ходе которых было принято решение о проведении совместных учений в рамках ОДКБ.
В ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым обсуждались вопросы взаимного сотрудничества двух стран, в том числе в военной сфере. Российский лидер рассказал, что в настоящий момент министерства двух стран ведут совместную подготовку к военным учениям, которые пройдут в рамках ОДКБ.
"Активно работают и наши министерства, ведомства. Межправительственная комиссия работает активно. Министерства обороны двух стран готовят совместные учения в рамках ОДКБ", — подчеркнул Владимир Путин
Президент России особо отметил поступательное увеличение взаимного товарооборота. За пять месяцев он вырос более чем на 9%.
Опубликовано: Максим Алексеев
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