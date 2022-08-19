США предоставят Украине 15 беспилотников ScanEagle

В Пентагоне заявили, что США поставят на Украину для нужд ВСУ 15 беспилотников ScanEagle.

В пятницу,19 августа 2022 года, пресс-служба Пентагона заявила, анонсировала очередной пакет военной помощи для Украины, в рамках которой Соединённые Штаты поставят киевскому режиму пятнадцать американских беспилотных летательных аппаратов ScanEagle для поддержания боеспособности ВСУ.

Отмечается, что помимо современных беспилотников США предоставят киевскому режиму передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS, однако украинская сторона получит их лишь через три месяца.