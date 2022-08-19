Белый дом призвал Зеленского принять участие в G20, если саммит посетит Путин

В Белом доме заявили, что Зеленский обязан прилететь на саммит G20, если там будет Путин.

В пятницу, 19 августа 2022 года, американское новостное агентство Bloomberg заявило, что в Вашингтоне считают необходимым посещение президентом Украины Владимиром Зеленским саммита «Большой двадцатки» в Индонезии.

Представители Белого дома, пожелавшие сохранить анонимность пояснили, что надеются таким образом организовать личную встречу главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным, после появившейся сегодня в сети информации о том, что российский лидер очно примет участие в саммите G20.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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