Белый дом призвал Зеленского принять участие в G20, если саммит посетит Путин

В Белом доме заявили, что Зеленский обязан прилететь на саммит G20, если там будет Путин.

В пятницу, 19 августа 2022 года, американское новостное агентство Bloomberg заявило, что в Вашингтоне считают необходимым посещение президентом Украины Владимиром Зеленским саммита «Большой двадцатки» в Индонезии.

Представители Белого дома, пожелавшие сохранить анонимность пояснили, что надеются таким образом организовать личную встречу главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным, после появившейся сегодня в сети информации о том, что российский лидер очно примет участие в саммите G20.