Вероятный кандидат в премьер-министры Великобритании призвал не пускать Владимира Путина на саммит G20

Риши Сунак, кандидат на пост премьер-министра Великобритании, высказался о нежелательности участия Владимира Путина на саммите G20.

Информационное агентство Reuters сообщило о заявлении Риши Сунака, кандидата на пост премьер-министра Великобритании, который высказался о нежелательности участия Владимира Путина в саммите G20.

"Мы должны послать Путину однозначный сигнал, что для него не будет места в G20 до тех пор, пока военные действия в Украине не будут прекращены", — заявил Сунак.

Риши Сунак конкурирует за пост премьер-министра Великобритании с Лиз Трасс,нынешним министром иностранных дел.