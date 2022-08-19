Вероятный кандидат в премьер-министры Великобритании призвал не пускать Владимира Путина на саммит G20
Риши Сунак, кандидат на пост премьер-министра Великобритании, высказался о нежелательности участия Владимира Путина на саммите G20.
Информационное агентство Reuters сообщило о заявлении Риши Сунака, кандидата на пост премьер-министра Великобритании, который высказался о нежелательности участия Владимира Путина в саммите G20.
"Мы должны послать Путину однозначный сигнал, что для него не будет места в G20 до тех пор, пока военные действия в Украине не будут прекращены", — заявил Сунак.
Риши Сунак конкурирует за пост премьер-министра Великобритании с Лиз Трасс,нынешним министром иностранных дел.
Опубликовано: Максим Алексеев
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