Родная внучка королевы Великобритании устроилась помощником продавца для летней подработки

Луиза Виндзор, 18-ти лет от роду, является внучкой Елизаветы II. На лето особа королевских кровей решила летом подработать помощником кассира в садовом центре.

Девушка не захотела зря тратить время, ожидая результаты экзаменов в университет. Она устроилась на самую обычную работу, где ее обязанностями являются общение с покупателями, высаживание растений и уход за ними, а также помощь продавцу на кассе.

Эдвар и Софи Эссекские - родители Луизы - проживают в особняке, который оценивается в $36 млн.

Однако это не остановило девушку в ее намерении найти себе работу на лето.

Внучка королевы Великобритании ходит на работу несколько раз в неделю.

Ее труд, предположительно, оплачивается по стандартным средним расценкам, принятым для молодых людей без опыта работы в Великобритании.

А именно, в час девушка получает примерно 8 долларов.

Удивлению покупателей нет предела, ведь их обслуживанием занимается не кто иной, как родственница самой королевы!

Из комментариев британцев, посетителей садового центра:

«Я знал, что стоимость жизни резко выросла, но я не думал, что когда-либо увижу внучку королевы, работающую в садовом центре»

«Разве не замечательно, что внучка королевы засучила рукава и взяла летнюю подработку перед университетом, как любой нормальной подросток»

Луиза Виндзор не планирует надолго оставаться по месту нынешней работы. Как известно, девушка уже зачислена в Сент-Эндрюсский университет.

Осенью она, как и все студенты, собирается полноценно отдаться учебному процессу.