Родная внучка королевы Великобритании устроилась помощником продавца для летней подработки
Луиза Виндзор, 18-ти лет от роду, является внучкой Елизаветы II. На лето особа королевских кровей решила летом подработать помощником кассира в садовом центре.
Девушка не захотела зря тратить время, ожидая результаты экзаменов в университет. Она устроилась на самую обычную работу, где ее обязанностями являются общение с покупателями, высаживание растений и уход за ними, а также помощь продавцу на кассе.
Эдвар и Софи Эссекские - родители Луизы - проживают в особняке, который оценивается в $36 млн.
Однако это не остановило девушку в ее намерении найти себе работу на лето.
Внучка королевы Великобритании ходит на работу несколько раз в неделю.
Ее труд, предположительно, оплачивается по стандартным средним расценкам, принятым для молодых людей без опыта работы в Великобритании.
А именно, в час девушка получает примерно 8 долларов.
Удивлению покупателей нет предела, ведь их обслуживанием занимается не кто иной, как родственница самой королевы!
Из комментариев британцев, посетителей садового центра:
«Я знал, что стоимость жизни резко выросла, но я не думал, что когда-либо увижу внучку королевы, работающую в садовом центре»
«Разве не замечательно, что внучка королевы засучила рукава и взяла летнюю подработку перед университетом, как любой нормальной подросток»
Луиза Виндзор не планирует надолго оставаться по месту нынешней работы. Как известно, девушка уже зачислена в Сент-Эндрюсский университет.
Осенью она, как и все студенты, собирается полноценно отдаться учебному процессу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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