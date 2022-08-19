С 31 августа «Газпром» останавливает поставки газа в Германию по «Северному потоку-1»

С 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтными работами будет ограничена транспортировка газа по газопроводу "Северный поток-1" из России в Германию, сообщает в пятницу, 19 августа, сайт газеты Tagesspiegel.

Российский энергетический гигант "Газпром" объявил в пятницу днем ​​о закрытии на три дня всего газопровода "Северный поток-1". С 31 августа по 2 сентября газ в Германию поступать не будет, сообщает Tagesspiegel со ​​ссылкой на коммюнике "Газпрома".

С 11 по 19 июля были проведены объявленные ежегодные ремонтные работы, когда подача газа по "Северный поток-1" была полностью остановлена.

Окружной профсоюз в Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт направил открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу, в котором призвал его отменить все санкции против России.

"Мы знаем из многих бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим кровным трудом заработанным уровнем жизни ради Украины", - пишут рабочие.

По их словам, цены в Германии растут такими темпами, что люди со средним заработком вскоре не смогут покрыть прожиточный минимум.

"Вы хотите быть канцлером, который разрушил Германию?" -говорится в письме.

Его авторы выдвигают три требования:

1. Немедленная отмена всех санкций против России.

2. Немедленное начало дипломатических переговоров о прекращении конфликта в Украине.

3. Все политические решения должны быть тщательно изучены на благо немецкого народа..