С 31 августа «Газпром» останавливает поставки газа в Германию по «Северному потоку-1»
С 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтными работами будет ограничена транспортировка газа по газопроводу "Северный поток-1" из России в Германию, сообщает в пятницу, 19 августа, сайт газеты Tagesspiegel.
Российский энергетический гигант "Газпром" объявил в пятницу днем о закрытии на три дня всего газопровода "Северный поток-1". С 31 августа по 2 сентября газ в Германию поступать не будет, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на коммюнике "Газпрома".
С 11 по 19 июля были проведены объявленные ежегодные ремонтные работы, когда подача газа по "Северный поток-1" была полностью остановлена.
Окружной профсоюз в Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт направил открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу, в котором призвал его отменить все санкции против России.
"Мы знаем из многих бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим кровным трудом заработанным уровнем жизни ради Украины", - пишут рабочие.
По их словам, цены в Германии растут такими темпами, что люди со средним заработком вскоре не смогут покрыть прожиточный минимум.
"Вы хотите быть канцлером, который разрушил Германию?" -говорится в письме.
Его авторы выдвигают три требования:
1. Немедленная отмена всех санкций против России.
2. Немедленное начало дипломатических переговоров о прекращении конфликта в Украине.
3. Все политические решения должны быть тщательно изучены на благо немецкого народа..
Опубликовано: Николай Скира
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