Канадский кардинал Марк Уэллет отрицает обвинения в сексуальном насилии
Канадский кардинал Марк Уэллет отрицает, что он подвергся сексуальному насилию над женщиной более 10 лет назад во время своего пребывания на посту архиепископа Квебека.
На следующий день после того, как Ватикан заявил, что “недостаточно” доказательств для начала расследования.
Уэллет был назван в коллективном иске, впервые обнародованном на этой неделе, который обвиняет духовенство и сотрудников католической архиепархии Квебека в совершении актов сексуального насилия с 1940-х годов.
“Я решительно отрицаю, что делал неуместные жесты в ее адрес, и я считаю интерпретацию и распространение этих обвинений как сексуальных посягательств дискредитирующими”, - сказал Уэллет в заявлении в пятницу, его первые публичные комментарии по поводу обвинений.
Судебный процесс привлек внимание католической церкви в Канаде через несколько недель после того, как Папа Римский Франциск посетил страну, чтобы извиниться за жестокое обращение церкви с детьми из числа коренного населения в школах-интернатах.
Опубликовано: Силивончик Алина
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